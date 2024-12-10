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Сегодня, 19:15

Семшов будет помогать в развитии футбола в Белгородской области

Алина Савинова
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на оперсовещании правительства региона объявил о начале сотрудничества с бывшим футболистом сборной России Игорем Семшовым, сообщает издание «Бел.Ру».

Отмечается, что 46-летний специалист будет помогать Белгороду в выстраивании системы обучения юных спортсменов и развитии футбола в целом.

Будучи футболистом, Семшов выступал за ЦСКА, «Торпедо», «Динамо», «Зенит» и «Крылья Советов». После окончания игровой карьеры он тренировал тульский «Арсенал», «Химки» а также возглавлял «Чайку».

Семшов является бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России.

Источник: Бел.Ру
Игорь Семшов
Футбол
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 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
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11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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