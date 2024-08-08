Семин призвал лишать арбитров работы за плохое судейство: «Их ошибки влияют на судьбу тренеров»

Известный российский тренер Юрий Семин в комментарии для «СЭ» высказал мнение о судействе в матче 3-го тура РПЛ между махачкалинским «Динамо» и «Пари НН» (0:1).

По итогам встречи работа главного арбитра Яна Бобровского подверглась критике со стороны экспертов и СМИ, а глава Дагестана Сергей Меликов призвал РФС провести разбирательство.

«Под любым тренером шатается кресло. Судья много раз ошибся в матче «Пари НН» — «Динамо Махачкала». Команда из Дагестана проиграла, на мой взгляд, из-за судейских ошибок, и кресло тренера начинает качаться. А кресло судьи как было, так оно и осталось. Так происходит после каждого матча, где выявляются судейские ошибки. Биджиев не виноват, что судья с громадными ошибками провел матч.

Всегда говорю: почему за все должен отвечать тренер? Он отвечает за результат. Тогда давайте сделаем ситуацию равноценной. За такой результат с тренером могут разорвать контракт за невыполнение задач. Надо такой же контракт неквалифицированного судейства перенести на судей. Тогда все будут на равных условиях. Профессия тренера такая же, как судейская. Но почему вдруг начинают выгораживать судей, когда они совершают громаднейшие ошибки. А эти ошибки влияют на судьбу тренеров», — сказал Семин «СЭ».

Ранее глава РПЛ Александр Алаев назвал безобразным судейство в матче махачкалинского «Динамо» и «Пари НН».