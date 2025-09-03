Сборная Португалии установила памятник погибшему в автокатастрофе Жоте

Пресс-служба сборной Португалии сообщила об установке памятного мемориала в честь погибшего игрока национальной команды Диогу Жоты.

Памятник установили на базе сборной. Также игроки национальной команды 2 сентября почтили память Жоты, его брата Андре Силвы и экс-игрока сборной Жорже Кошты, который умер в августе.

3 июля 28-летний Жота и его 25-летний брат погибли в результате ДТП в Испании. Автомобиль, за рулем которого находился Жота, превысил допустимую скорость. Во время обгона у машины лопнуло колесо, после чего футболист потерял управление.