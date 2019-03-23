Сборная Бразилии получила Кубок "Девяти ценностей"

Сегодня, в субботу, на стадионе "Драгау" в Порту Юные послы Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы" вручили национальной сборной Бразилии главную награду программы – Кубок "Девяти ценностей". Торжественная церемония передачи уникального трофея, символизирующего девять ключевых ценностей программы – дружбу, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победу, традиции и честь, прошла в преддверии товарищеского матча Панама – Бразилия.

Генеральный секретарь Бразильской конфедерации футбола Вальтер Фельдман сегодня получил Кубок "Девяти ценностей".

Для вручения награды в Порту прибыли Юные послы "Футбола для дружбы": Сван Драм (13 лет, Франция), Катарина Стерфирта (13 лет, Португалия), Мигель Боргес (19 лет, Португалия), Денис Аладьев (13 лет, Россия). Юные спортсмены пообщались с Генеральным секретарем Бразильской конфедерации футбола Вальтером Фельдманом и менеджером по техническому развитию и социальной ответственности сборной Бразилии Диого Нетто, и рассказали им об истории и значении уникальной награды.

Сборная Бразилии получила этот трофей в результате открытого голосования юных спортсменов и журналистов из 211 стран и регионов мира. Участники "Футбола для дружбы" признали бразильскую команду самой социально-ответственной из 32 национальных футбольных сборных, принимавших участие в чемпионате мира по футболу-2018 в России.

Юные послы программы "Футбол для дружбы" и представители Бразильской конфедерации футбола на стадионе Драгау.

Пентакампеоны стали пятыми обладателями Кубка "Девяти ценностей". С 2015 года награда была присуждена футбольным клубам "Барселона" (Испания), "Бавария" (Германия), "Аль-Вахда" (Сирия) и "Реал Мадрид" (Испания).

Международная детская социальная программа "Футбол для дружбы" реализуется ПАО "Газпром" с 2013 года. Ключевые ценности, продвигаемые участниками программы – дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. Ее участники – Юные футболисты (мальчики и девочки, в том числе ребята с инвалидностью), а также Юные журналисты, освещающие события "Футбола для дружбы" в рамках Международного детского пресс-центра. Финальные мероприятия седьмого сезона программы "Футбол для дружбы" пройдут в Мадриде с 28 мая по 2 июня 2019 года.

Юные послы "Футбола для Дружбы" в Порту.

"Кубок "Девяти ценностей" – это совершенно особый, по-настоящему уникальный трофей, который вручается за приверженность таким ценностям программы, как справедливость, преданность и традиции. Это те ориентиры, которые действительно близки каждому, их разделяют дети и взрослые со всей планеты. В этом году Кубок впервые получила футбольная команда из Латинской Америки – и это еще одно доказательство того, что для футбола и дружбы не бывает границ!" – сказал Фельдман.

"Я очень рада, что программа "Футбол для дружбы" дала мне возможность встретиться с представителями сборной и лично вручить им Кубок "Девяти ценностей"! Я считаю, что без следования ключевым общечеловеческим ценностям нельзя стать успешным человеком. И чем больше людей в мире будет говорить, обсуждать и привлекать к ним внимание, тем лучше станет наша жизнь. Кубок "Девяти ценностей" – это символ дружбы, единства и ответственного отношения к обществу, в котором мы живем, для детей со всего мира", – сказала Катарина Стерфирта, юный участник "Футбола для дружбы".

"Я стал фанатом сборной с 2014 года, после чемпионата мира в Бразилии. В команду входят многие знаменитые футболисты, которые сильны не только в спорте, но и в благотворительности. Они помогают собирать деньги на лечение детей, строительство больниц, помощь сиротам и бедным. Такие известные люди, на мой взгляд, хорошими делами вдохновляют детей Бразилии и всего мира!" - объяснил свой выбор Юный журналист из России Денис Аладьев.