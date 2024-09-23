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Сегодня, 11:05

Сборная Австралии объявила о назначении нового главного тренера

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Сборная Австралии объявила о назначении на пост главного тренера национальной команды Тони Поповича.

51-летний специалист сменил на этой должности Грэма Арнольда, который руководил командой с 2018 года.

Сборная Австралии в двух крайних матчах отборочного турнира к чемпионату мира-2026 уступила Бахрейну (0:1) и поделила очки с Индонезией (0:0).

В ходе тренерской карьеры Попович работал в «Кристал Пэлас», в сборных Греции и Турции. В период с 2021 по 2024 год он возглавлял «Мельбурн».

Футбол
Сборная Австралии по футболу
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 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 9 2 1 6 7-18 7
13
 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Факел 9 1 2 6 4-17 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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21.09 14:00
Акрон – Краснодар
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Зенит – Факел
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Рубин – ЦСКА
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22.09 14:15
Химки – Оренбург
 0 : 0
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Спартак – Динамо
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Ростов – Динамо Мх
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