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Сборная Аргентины: «Спасибо Агуэро за столько лет футбола, за дриблинг и голы»

17:42
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Сборная Аргентины обратилась к нападающему Серхио Агуэро, который завершил карьеру.

«Спасибо за все, Кун! Спасибо за столько лет футбола, за дриблинг, голы и радость в составе «Альбиселесте». Ты навсегда останешься в сердце каждого аргентинца, и мы будем поддерживать тебя всю жизнь. Мы желаем тебе всего наилучшего, что бы ни случилось!» — написано в посте в Twitter.

33-летний нападающий играл за сборную Аргентины с 2006 года. В составе команды он выиграл Кубок Америки (2021)и Олимпиаду-2008, а также стал серебряным призером чемпионата мира (2014).

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Анна Горшкова все материалы автора
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