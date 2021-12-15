Сборная Аргентины: «Спасибо Агуэро за столько лет футбола, за дриблинг и голы»

Сборная Аргентины обратилась к нападающему Серхио Агуэро, который завершил карьеру.

«Спасибо за все, Кун! Спасибо за столько лет футбола, за дриблинг, голы и радость в составе «Альбиселесте». Ты навсегда останешься в сердце каждого аргентинца, и мы будем поддерживать тебя всю жизнь. Мы желаем тебе всего наилучшего, что бы ни случилось!» — написано в посте в Twitter.