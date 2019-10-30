«Самая оправданная желтая карточка в истории!» В Израиле шутят над селфи девушки-арбитра и Кака

Официальный Twitter Израильской футбольной ассоциации опубликовал селфи девушки-арбитра благотворительного «Матча Мира» между легендами сборных Израиля и Бразилии (2:4) с экс-игроком «Реала» и «Милана» Кака.

На 50-й минуте встречи судья остановила игру и показала Кака желтую карточку, а затем достала телефон, чтобы сделать фото с бывшим футболистом.

«Самая оправданная желтая карточка за всю историю!» — написано в сообщении пресс-службы Израильской футбольной ассоциации.

Девушка-арбитр остановила матч для селфи с Кака. И показала ему желтую карточку