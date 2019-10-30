«Самая оправданная желтая карточка в истории!» В Израиле шутят над селфи девушки-арбитра и Кака
12:20
Официальный Twitter Израильской футбольной ассоциации опубликовал селфи девушки-арбитра благотворительного «Матча Мира» между легендами сборных Израиля и Бразилии (2:4) с экс-игроком «Реала» и «Милана» Кака.
На 50-й минуте встречи судья остановила игру и показала Кака желтую карточку, а затем достала телефон, чтобы сделать фото с бывшим футболистом.
«Самая оправданная желтая карточка за всю историю!» — написано в сообщении пресс-службы Израильской футбольной ассоциации.
The most justified yellow card ever shown! #israel_legends_vs_brazil_legends #selfie @CBF_Futebol @KAKA— ISRAEL FA (@ISRAELFA) October 30, 2019
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Девушка-арбитр остановила матч для селфи с Кака. И показала ему желтую карточку
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