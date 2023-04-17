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Сегодня, 16:12

Сафонов высказался о необходимости агентам сдавать онлайн-экзамен в ФИФА

Алина Савинова
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Агент Алексей Сафонов прокомментировал информацию о необходимости сдавать онлайн-экзамен в ФИФА для получения лицензии, которая будет действовать по всему миру.

«В этой процедуре есть нюансы, нужно до конца с этим разобраться. Я получал лицензию еще в 2003 году. Кто после 2015 года получал, должны сдавать экзамен, а те, кто раньше, должны получить автоматически. Это в последние годы были моменты, что кто-то получал за деньги и прочее. А я сдавал экзамен, у меня есть и посредник, который тоже его сдавал. И у меня тоже была лицензия ФИФА. Надо будет — сдам снова, не вижу здесь проблем», — цитирует Сафонова Metaratings.ru.

Ранее агент Вадим Шпинев в интервью «СЭ» рассказал, что первая часть экзамена состоится 19 апреля и будет проходить в офисе РФС.

Источник: https://metaratings.ru/news/safonov-vyskazalsya-o-neobkhodimosti-7-tysyacham-agentov-sdavat-onlain-ekzamen-v-fifa-244013/
Футбол
Алексей Сафонов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
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