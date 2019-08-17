РЖД не будут сокращать спонсирование «Локомотива»

ОАО «РЖД» не планирует сокращать спонсорские отчисления московскому «Локомотиву».

«В рамках фэйр-плей контракты в Европе всегда оцениваются чуть ниже, — сказал заместитель генерального директора РЖД и председатель совета директоров столичного клуба Анатолий Мещеряков в интервью ТАСС. — Это говорит только о том, что у УЕФА в рамках фэйр-плей нет претензий. Ни о каком сокращении спонсорских вливаний речи не идет».

Ранее появилась информация, что следственная палата по финансовому контролю УЕФА разрешила РЖД вложить в «Локомотив» 52 миллиона евро. Отмечается, что эта сумма может быть увеличена до 56 миллионов, если клуб в дальнейшем будет играть в Лиге чемпионов. В обоих случаях речь идет о суммах меньше, чем железнодорожники в последние годы получают от основного спонсора.