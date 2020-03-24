Русская жена Луиза Адриану призналась, что ей присылают угрозы из-за темнокожего мужа

Российская модель Екатерина Дорожко, жена экс-форварда «Спартака» Луиза Адриану, ныне выступающего за «Палмейрас», рассказала о том, что ей присылают угрозы из-за того, что ее супруг — темнокожий.

— Мне просто ежедневно желают смерти, чтобы я заболела и так далее, и очень много жутких оскорблений. Для меня странно, что цвет кожи может вызвать такие эмоции у людей, — написала в «сториз» своего Instagram Дорожко, отвечая на вопросы подписчиков.