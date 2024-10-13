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Сегодня, 16:45

Руслан Нигматуллин рассказал, что тратит много денег на бракоразводный процесс

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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, сколько денег тратит в месяц.

«Я пока все свои деньги трачу на адвокатов и на судебный процесс, к сожалению (смеется). Ну, и работаю над перчатками. В общем, сумм точных не назову», — заявил Нигматуллин.

Ранее экс-спортсмен сообщал, что подаст в суд на раздел имущества после развода с женой, которая продала квартиру в центре Москвы и уехала в Майами. Нигматуллин был в браке с 1996 по 2023 год, у пары родились два сына — Руслан и Марсель.

Источник: РБ Спорт
Руслан Нигматуллин
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 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
14
 Факел 11 1 4 6 5-18 7
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
16
 Ахмат 11 0 6 5 7-20 6
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Пари НН – Ростов
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Спартак – Краснодар
 - : -
19.10 16:30
Химки – Локомотив
 - : -
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Динамо Мх – ЦСКА
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