Руслан Нигматуллин рассказал, что тратит много денег на бракоразводный процесс

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, сколько денег тратит в месяц.

«Я пока все свои деньги трачу на адвокатов и на судебный процесс, к сожалению (смеется). Ну, и работаю над перчатками. В общем, сумм точных не назову», — заявил Нигматуллин.

Ранее экс-спортсмен сообщал, что подаст в суд на раздел имущества после развода с женой, которая продала квартиру в центре Москвы и уехала в Майами. Нигматуллин был в браке с 1996 по 2023 год, у пары родились два сына — Руслан и Марсель.