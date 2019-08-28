Официальный Twitter российской премьер-лиги отметил великолепие гола нападающего «Сочи» Антона Заболотного в матче с «Уралом» (1:3).

— Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течёт вода и на подборку гениальных голов 7-го тура, — говорится в Twitter-аккаунте РПЛ.

В последний раз Заболотный забивал 13 мая 2018 года, когда форвард забил за «Зенит» в ворота «СКА-Хабаровска» (6:0). Сухая серия нападающего составила 470 дней.

Заболотный не забивал в РПЛ 470 дней. Что изменилось за это время?