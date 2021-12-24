«Рождество я проведу с семьей». Пеле обратился к болельщикам после выписки из больницы
08:54
Легендарный бразильский футболист Пеле в своем Instagram выложил пост после выписки из больницы.
«Улыбка на фотографии не просто так. Рождество я проведу с семьей, я вернулся домой. Спасибо за все позитивные сообщения», — написал Пеле.
81-летний бразилец был госпитализирован 8 декабря для планового лечения после операции по удалению упохоли в толстой кишке.
23 декабря сообщалось, что экс-футболист находится в стабильном состоянии.
81-летний бразилец был госпитализирован 8 декабря для планового лечения после операции по удалению упохоли в толстой кишке.
23 декабря ообщалось, что экс-футболист находится в стабильном состоянии.
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