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«Рождество я проведу с семьей». Пеле обратился к болельщикам после выписки из больницы

08:54
Пеле. Фото Getty Images
Пеле. Фото Getty Images
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Легендарный бразильский футболист Пеле в своем Instagram выложил пост после выписки из больницы.

«Улыбка на фотографии не просто так. Рождество я проведу с семьей, я вернулся домой. Спасибо за все позитивные сообщения», — написал Пеле.

81-летний бразилец был госпитализирован 8 декабря для планового лечения после операции по удалению упохоли в толстой кишке.

23 декабря сообщалось, что экс-футболист находится в стабильном состоянии.

81-летний бразилец был госпитализирован 8 декабря для планового лечения после операции по удалению упохоли в толстой кишке.

23 декабря ообщалось, что экс-футболист находится в стабильном состоянии.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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