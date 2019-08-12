"Ростов" уступил "Крыльям" в матче молодежного первенства

В заключительном матче 5-го тура чемпионата России среди молодежных команд "Ростов" на своем поле уступил "Крыльям Советов" со счетом 1:3.

После этого успеха "Крылья" набрали 10 очков и поднялись на третью строчку. "Ростов" с 6 очками остался на 12-м месте.

Молодежные команды

5-й тур

"Ростов - мол." (Ростов-на-Дону) - "Крылья Советов - мол." (Самара) - 1:3 (1:2)

Голы: Молчанов, 5 - с пенальти (0:1). Вебер, 10 (1:1). Молчанов, 22 (1:2). Тюрин, 56 (1:3).

Судья: Ганджаев (Санкт-Петербург).

12 августа. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2".