"Ростов" – "Краснодар": фрибеты от БК "Лига Ставок" новым клиентам

В воскресенье, 24 февраля "Ростов" и "Краснодар" проведут ответный матч четвертьфинала Кубка России. Встреча пройдет в Ростове на одноименной арене, первая игра между этими соперниками завершилась результативной ничей. Рассказываем, в какой исход матча верят букмекеры.

Стопроцентного фаворита в матче не наблюдается. На победу хозяев коэффициент в БК "Лига Ставок" составляет 2,85. То есть со ставки в тысячу рублей клиенты могут выиграть 2 850 рублей. Чуть больше букмекеры верят в "Краснодар" – коэффициент на победу гостей 2,75. Ничья в этой игре чуть менее ожидаема (2,95).

Интересно, что несмотря на результативную первую игру этих соперников коэффициент на "Тотал" больше 2,5 голов необычайно высок – 2,7 и почти в два раза выше, чем на "Тотал" меньше 2,5 (он составил 1,5). Это связано с тем, что для "Ростова", исповедующего оборонительный стиль, эта игра будет первой после зимнего перерыва, тогда как "Краснодар" приеден на Дон после крайне энергозатратного матча с "Байером" в рамках Лиги Европы.

Как раз из-за участия краснодарцев в еврокубках встреча в рамках Кубка России могла быть перенесена, чтобы дать клубу время на отдых. Однако РФС, выслушав доводы клубов, принял решение не переносить игру.

Еще увлекательнее просмотр матча будет с акцией "Победная серия" от БК "Лига Ставок" – букмекерская компания вновь раздает фрибеты новым гостям.

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