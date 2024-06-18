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Российский футболист рассказал, что мог сыграть за сборную Израиля: «Переговоры зашли очень далеко»

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Российский футболист Александр Филин рассказал об интересе к нему со стороны клубов чемпионата Израиля после ухода из «Химок» в 2020 году.

В итоге Филин подписал контракт с бельгийским «Эйпеном».

«После того, как меня не включили в список на сборы, на меня начали выходить представители разных клубы. Были неплохие варианты в РПЛ, но я хотел попробовать свои силы на другом уровне. Был интерес был со стороны сразу трех израильских команд — «Маккаби» Хайфа, «Маккаби» Тель-Авив и «Хапоэль» Беэр-Шева. С Израилем я и до этого был на связи. В какой-то момент мы очень далеко зашли в переговорах — предполагалось, что я получу израильский паспорт (по линии жены), чтобы вписаться в лимит, и, возможно, даже сыграть за их сборную, — цитирует Филина Sport24.

Контракт 27-летнего Филина с «Эйпеном» рассчитан до лета 2025 года. Рыночная стоимость центрального защитника оценивается в 600 тысяч евро по данным Transfermarkt.

Источник: Sport24
Александр Филин
ФК Химки
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