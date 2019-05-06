Команда Парламента Российской Федерации 6 мая одержала победу (2:1) над коллегами из Германии в товарищеском матче, который проходил в Берлине. Это была ответная игра – первая встреча состоялась в 2018 году в Москве и также завершилась победой россиян (5:3).

Главным тренером команды российских парламентариев выступил обладатель Кубка УЕФА, 4-кратный чемпион России, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физкультуре, спорту и делам молодежи Валерий Газзаев. Капитаном был первый заместитель председателя Госдумы, почётный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков. Россияне весь матч владели преимуществом и создали более десяти голевых моментов, однако немцы до перерыва использовали свой первый и практически единственный шанс. Вот только гостей это не смутило, и они одержали волевую победу, отличившись в каждом из таймов. Победный мяч первым же касанием забил вышедший на замену в линию атаки по решению Газзаева депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по вольной борьбе Артур Таймазов.

6 мая. Берлин. Валерий Газзаев выступает перед командами Парламента Российской Федерации и ФРГ перед очной встречей. Фото Дмитрий Симонов., "СЭ"

– Футбол обладает огромной объединяющей силой, что, в частности, доказал проходивший в России чемпионат мира, благодаря которому народы из разных стран и с разных континентов позабыли о проблемах и распрях, наслаждались игрой и российским гостеприимством, – отметил после игры Газзаев. – Уверен, что и взаимные визиты на государственном уровне, подобные этому, должны происходить чаще. Ведь именно так, через спорт, гораздо проще находить общий язык. Перед матчем в Бундестаге прошло полезное, конструктивное и насыщенное деловое мероприятие с участием нашей делегации и немецких коллег. А уже после, на футбольном поле, кипели нешуточные страсти. Немцы горели желанием взять реванш за поражение в Москве. Но мы проявили характер – и отправимся домой с победой!

– Не ожидал, что победный гол забью именно я, ведь многие мои коллеги объективно играют в футбол лучше, – рассмеялся герой матча Таймазов. – Наверное, фортуна мне улыбнулась. Сказался ли спортивный опыт? Не знаю – может быть, просто вратарь соперника меня испугался?

6 мая. Берлин. Валерий Газзаев выступает перед командами Парламента Российской Федерации и ФРГ перед очной встречей. Фото Дмитрий Симонов., "СЭ"

– Представители немецкой команды говорили о желании обыграть нас даже во время деловой части встречи в Бундестаге, – отметил ещё один участник встречи, депутат Владимир Афонский. – Поэтому игра получилась очень боевой. Мы хотели ко дню Победы одержать победу и в футбольном матче, и это нам удалось.

Отметим, что игра парламентариев началась с минуты молчания в память о жертвах трагедии в московском аэропорту Шереметьево. 7 мая перед вылетом в Россию делегация примет участие в возложении цветов к памятнику Воину-освободителю. (Дмитрий Симонов)