Россия и Украина - в финале ЧМ для игроков церебральным параличом

Сборная России вышла в финал чемпионата мира для игроков, страдающих церебральным параличом. Турнир в формате 7x7 проходит в испанской Севилье, в нем принимают участие 16 команд.

В полуфинале россияне разгромили Англию - 3:0. Всего сборная России провела 5 игр, в которых одержала 5 сухих побед. В групповом турнире были разгромлены Таиланд (6:0), Канада (4:0) и Голландия (6:0), а в четвертьфинале - Аргентина (5:0).

В финале соперником России станет лидер рейтинга сборных для лиц с ЦП - Украина. Украинцы также одержали пять сухих побед на турнире: 7:0 с Австралией, 10:0 с Испанией, 2:0 с Аргентиной в группе, 5:0 с Голландией в четвертьфинале, 3:0 с Бразилией - в полуфинале.

Финальный матч состоится 19 июля.