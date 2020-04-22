Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал данные исследования количества представителей футболистов одной страны, которые уехали выступать за границу в 2019 году.

На первом месте — Бразилия (1600 игроков, из них в высших дивизионах выступают 74,6 процента). Второе место — у Франции (1027 игроков, 74 процента), третья — Аргентина (972 игрока, 75,5 процента).

В общей сложности, у 186 стран есть представители за границей. Представители из Бразилии, Франции и Аргентины составляют практически четверть всех легионеров мирового футбола (22,5 процента). Нигерия стала основной страной-экспортером футболистов из Африки (399 футболистов за границей), Япония — основной страной-экспортером из Азии (161 игрок за границей).

Россия заняла 19-е место по количеству футболистов из страны, выступающих за рубежом на 2019 год (230 человек).