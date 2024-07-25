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Роман Широков заявил, что Денисова не стоило дисквалифицировать

Виктория Кравченко
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Бывший игрок «Зенита» Роман Широков рассказал, что думает о дисквалификации бывшего одноклубника Игоря Денисова.

40-летний россиянин сейчас является тренером команды академии «Торпедо» 2011 года рождения.

— Как относитесь к дисквалификации Игоря Денисова?

— Всех перипетий не знаю, но из того, что слышал — так быть не должно, не стоило дисквалифицировать. Он главный тренер своего возраста «Торпедо», там масса обязанностей, проверить протокол на соответствие возможности игрока выхода на поле должны были представители академии. Вот так человека дисквалифицируют — и в итоге отбивают все желание работать у человека, который этим делом живет. Вы оставите тех, кому на детей пофигу. Денисову интересно, он вкладывает свои деньги. Вы человека, который живет этим делом, просто убиваете. Вынесите на первый раз предупреждение, поговорите и предупредите, но длительная дисквалификация — это перебор, — цитирует Широкова РБ Спорт.

В мае 2024 года в составе команды «Торпедо» — 2011 на матч с «Космосом» вышел игрок, не имевший на это право, в итоге — черно-белым было присуждено техническое поражение со счетом 0:3.

По итогам заседания КДК МФФ Денисов получил условное отстранении от футбольной деятельности на 1 год и был оштрафован на 15 тысяч рублей.

Источник: РБ Спорт
Игорь Денисов
Роман Широков
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