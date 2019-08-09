"Рома" хочет взять в аренду Ругани

"Рома" включилась в борьбу за защитника "Ювентуса" Даниеле Ругани. Римляне готовы арендовать на сезон 25-летнего итальянца, сообщает Sportitalia.

Этим летом на Ругани претендовали "Арсенал" и "Вулверхэмптон", но клубы не успели оформить сделку до закрытия трансферного окна в Англии. "Рома" готова взять игрока в аренду с последующим правом выкупа.

Ругани в прошлом сезоне провел 20 матчей за "Ювентус" во всех турнирах и забил два мяча. Его контракт с туринским клубом истекает в 2021 году.