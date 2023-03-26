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Ролан Гусев заявил, что ему было бы интересно собрать ЦСКА образца 2005 года и сыграть со «Спартаком»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев заявил, что с радостью сыграл бы за команду, которая выигрывала Кубок УЕФА в сезоне-2004/05.

«Конечно, это было бы интересно. Это неплохая идея. Думаю, все ребята с удовольствием соберутся в полном составе», — приводит «РБ Спорт» слова Гусева.

Также он ответил на вопрос, с какими командами ему было бы интересно сыграть.

«Можно было бы и со «Спартаком», и с «Динамо», и с «Зенитом». Можно вообще собрать сборную тех годов с Тихоновым, Аленичевым, Титовым, Кобелевым и другими», — добавил Гусев.

Ранее бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо сообщил, что хочет через два года организовать в Москве матч с участием игроков ЦСКА, которые выигрывали Кубок УЕФА в сезоне-2004/05.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rolan-gusev-by-lo-by-interesno-sobrat-tsska-obraztsa-2005-goda-i-sy-grat-so-spartakom/
Ролан Гусев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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