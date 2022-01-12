Ривалдо считает, что Мбаппе и Неймар могут стать обладателями «Золотого мяча» по итогам 2022 года

Легендарный бразильский футболист Ривалдо высказался о том, кто может получить «Золотой мяч» в 2022 году.

«Считаю, у Мбаппе хорошие шансы, так как он может выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ» и чемпионат мира. То же самое можно сказать и о Неймаре, который играет за тот же клуб и ведет за собой сборную Бразилии.

Считаю, что France Football должен дождаться завершения чемпионата мира и после этого начинать голосование за лучшего игрока года», — цитирует Ривалдо Betfair.

Чемпионат мира в Катаре состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.