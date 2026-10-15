«Рига» — «Кайрат»: во сколько начало матча Лиги конференций

Латвийская «Рига» и казахстанский «Кайрат» сыграют в 1-м туре общего этапа Лиги конференций в четверг, 15 октября. Матч пройдет на стадионе «Сконто» в Риге (Латвия) и начнется в 19.45 по московскому времени.

Лига конференций. Общий этап. 1-й тур.

15 октября, 19:45. Сконто (Рига)

Следить за ключевыми событиями игры «Рига» — «Кайрат» можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию матча в России покажет онлайн-кинотеатр Okko по подписке. В Казахстане официальными партнерами Лиги конференций являются Qazsport и Qsport.

«Рига» дебютирует на общем этапе Лиги конференций. В квалификации латвийский клуб прошел фарерский «КИ Клаксвик», победив в ответной встрече (2:1).

«Кайрат» участвует в Лиге конференций в статусе чемпиона Казахстана сезона-2025. В общем этапе клуб из Алматы проведет шесть матчей, в том числе против «Панатинаикоса», «Аталанты» и «Твенте».

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