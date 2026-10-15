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Рига — Кайрат: во сколько начало матча Лиги конференций, где смотреть трансляцию 15 октября 2026

«Рига» — «Кайрат»: во сколько начало матча Лиги конференций

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Темирлан Анарбеков.
Фото Getty Images

Латвийская «Рига» и казахстанский «Кайрат» сыграют в 1-м туре общего этапа Лиги конференций в четверг, 15 октября. Матч пройдет на стадионе «Сконто» в Риге (Латвия) и начнется в 19.45 по московскому времени.

Лига конференций. Общий этап. 1-й тур.
15 октября, 19:45. Сконто (Рига)
Рига
1:1
Кайрат

Следить за ключевыми событиями игры «Рига» — «Кайрат» можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию матча в России покажет онлайн-кинотеатр Okko по подписке. В Казахстане официальными партнерами Лиги конференций являются Qazsport и Qsport.

«Рига» дебютирует на общем этапе Лиги конференций. В квалификации латвийский клуб прошел фарерский «КИ Клаксвик», победив в ответной встрече (2:1).

«Кайрат» участвует в Лиге конференций в статусе чемпиона Казахстана сезона-2025. В общем этапе клуб из Алматы проведет шесть матчей, в том числе против «Панатинаикоса», «Аталанты» и «Твенте».

Лига конференций: календарь матчей, результаты игр, турнирная таблица общего этапа, статистика команд и последние новости

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
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ЦСКА

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