РФС сообщил о гибели финансового директора после крушения вертолета на Камчатке

Финансовый директор РФС Арсений Замятин вместе с женой погибли при крушении вертолета на Камчатке, сообщается на официальном сайте организации.

31 августа вертолет Ми-8 пропал в районе вулкана Вачкажец, он исчез с радаров на пятой минуте полета. Всего на борту находились 22 человека.

«Российский футбольный союз скорбит вместе с семьями погибших в этой трагедии. Я запомню Арсения как большого профессионала, который любил футбол и стремился сделать его лучше», — заявил президент РФС Александр Дюков.

Он также отметил, что Российский футбольный союз окажет финансовую поддержку семье функционера и возьмет на себя расходы на организацию похорон.

Замятин в 2011 году получил степень бакалавра Высшей школы экономики на факультете бизнеса и менеджмента, а в 2013-м — степень магистра в бизнес-школе ESCP Europe в Париже. Он стал финансовым директором РФС в июне 2020 года.