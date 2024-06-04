РФС наградил победителей конкурса «Россия — футбольная страна»

Стали известны победители четвертого сезона конкурса РФС «Россия — футбольная страна».

Участниками конкурса стали 444 уникальных проекта из 76 регионов. После всех этапов отбора 152 проекта вышли в финальную стадию, где экспертное жюри распределило итоговые места.

Победители в каждой номинации, а также лучший проект по итогам народного голосования получили по 350 тысяч рублей. Второе место — 300 тысяч, а третье — 250 тысяч.

Победителями в восьми номинациях стали:

— «Лучший массовый проект в футболе» — «Дворовый футбол Томск», Томская область;

— «Лучший проект для лиц с ОВЗ» — Фестиваль по футболу на электроколясках «Забей свой гол!», Москва;

— «Лучший проект для женщин» — Футбол для девушек в Оренбуржье, Оренбургская область;

— «Лучшая любительская лига» — Любительская футбольная лига Кабардино-Балкарской Республики;

— «Лучший любительский клуб» — «Атлант» Петрозаводск, Республика Карелия;

— «Лучший профессиональный клуб в области развития массового футбола» — ФК «Акрон», Самарская область (проект — «Акрон» — детям");

— «Лучшая футбольная инициатива» — Возрождение ФК «Цемент», Брянская область;

— «Лучший проект для детей» — «Футбол без границ», Республика Башкортостан.

Еще один победитель конкурса был выбран голосованием в блоге «Страна, где любят футбол». Он рассказывает о проектах-участниках четвертого сезона. Большинство голосов набрел «Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью» из Московской области.