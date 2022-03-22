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РФС заключил соглашение о развитии футбола в Сахалинской области

РФС подписал соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола в Сахалинской области
Карен Саркисян
Корреспондент
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Российский футбольный союз (РФС), Министерство спорта РФ, Правительство Сахалинской области и региональная федерация футбола подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола.

Как сообщается на официальном сайте РФС, соглашение заключено в рамках реализации общенациональной Стратегии развития футбола в России до 2030 года и федерального проекта «Спорт — норма жизни».

Отмечается, что соглашение поможет систематизировать работу по дальнейшему развитию футбола в Сахалинской области, распределить сферы ответственности между РФС, Министерством спорта РФ, региональными властями и федерацией футбола, а также позволит создать необходимые условия для увеличения количества жителей региона, систематически занимающихся футболом, до 13 тысяч человек, строительства трех новых полноразмерных полей и реализации проекта «Футбол в школе».

Источник: https://rfs.ru/news/215477
РФС
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