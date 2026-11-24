«Реал» — ПСВ: во сколько начало матча Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» и нидерландский ПСВ сыграют в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА во вторник, 24 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) и начнется в 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур.

24 ноября, 23:00. Бернабеу (Мадрид)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями матча «Реал» — ПСВ можно в футбольном матч-центре «СЭ».

Прямую онлайн-трансляцию игры в России покажет платформа Okko. Для просмотра потребуется подписка.

В 4-м туре «Реал» на выезде победил греческий АЕК (3:2), а ПСВ дома уступил бельгийскому «Брюгге» (1:2).

После четырех матчей мадридцы набрали 12 очков и занимают второе место в таблице Лиги чемпионов, уступая ПСЖ по разнице забитых и пропущенных мячей. «Реал» одержал четыре победы в четырех встречах.

ПСВ набрал четыре очка и располагается на 24-й строчке. Нидерландский клуб находится на границе зоны выхода в стыковой раунд плей-офф.

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