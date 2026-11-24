«Реал» — ПСВ: счет и результат матча Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» и ПСВ из Эйндховена встретятся в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА во вторник, 24 ноября. Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) и начнется в 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур.

24 ноября, 23:00. Бернабеу (Мадрид)

На этой странице после его окончания появится итоговый счет встречи «Реал» — ПСВ, информация о победителе и результате матча.

Где смотреть «Реал» — ПСВ 24 ноября

Прямую онлайн-трансляцию встречи в России покажет онлайн-кинотеатр Okko. Начало игры — в 23.00 мск. Для просмотра потребуется подписка.

Следить за изменением счета, ключевыми эпизодами и статистикой игры можно в футбольном матч-центре «СЭ». «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов.

«Реал» выиграл четыре стартовых матча общего этапа, набрал 12 очков и занимает второе место в общей таблице. В предыдущем туре мадридцы победили АЕК (3:2).

ПСВ после четырех встреч имеет четыре очка и располагается на 24-й строчке. Команда из Эйндховена одержала одну победу, один раз сыграла вничью и потерпела два поражения. В четвертом туре нидерландский клуб уступил «Брюгге» (1:2).

В следующем туре «Реал» сыграет с «Арсеналом», а ПСВ встретится с «Атлетико». Оба матча запланированы на 9 декабря.

Лига чемпионов: результаты матчей, расписание игр, турнирная таблица, статистика клубов и последние новости