«Реал» — ПСВ: счет и результат матча Лиги чемпионов
Мадридский «Реал» и ПСВ из Эйндховена встретятся в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА во вторник, 24 ноября. Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) и начнется в 23.00 по московскому времени.
На этой странице после его окончания появится итоговый счет встречи «Реал» — ПСВ, информация о победителе и результате матча.
Где смотреть «Реал» — ПСВ 24 ноября
Прямую онлайн-трансляцию встречи в России покажет онлайн-кинотеатр Okko. Начало игры — в 23.00 мск. Для просмотра потребуется подписка.
Следить за изменением счета, ключевыми эпизодами и статистикой игры можно в футбольном матч-центре «СЭ». «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов.
«Реал» выиграл четыре стартовых матча общего этапа, набрал 12 очков и занимает второе место в общей таблице. В предыдущем туре мадридцы победили АЕК (3:2).
ПСВ после четырех встреч имеет четыре очка и располагается на 24-й строчке. Команда из Эйндховена одержала одну победу, один раз сыграла вничью и потерпела два поражения. В четвертом туре нидерландский клуб уступил «Брюгге» (1:2).
В следующем туре «Реал» сыграет с «Арсеналом», а ПСВ встретится с «Атлетико». Оба матча запланированы на 9 декабря.
Лига чемпионов: результаты матчей, расписание игр, турнирная таблица, статистика клубов и последние новости
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|11
|1
|4
|37-19
|34
|
2
|Динамо
|15
|10
|2
|3
|24-14
|32
|
3
|Спартак
|15
|9
|3
|3
|28-12
|30
|
4
|Краснодар
|15
|7
|6
|2
|26-19
|27
|
5
|ЦСКА
|16
|7
|5
|4
|25-22
|26
|
6
|Рубин
|16
|6
|6
|4
|20-19
|24
|
7
|Балтика
|16
|6
|5
|5
|20-15
|23
|
8
|Ростов
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|
9
|Крылья Советов
|15
|4
|6
|5
|19-23
|18
|
10
|Оренбург
|15
|3
|8
|4
|14-16
|17
|
11
|Ахмат
|16
|4
|5
|7
|18-21
|17
|
12
|Динамо Мх
|15
|5
|2
|8
|18-27
|17
|
13
|Локомотив
|15
|3
|5
|7
|17-21
|14
|
14
|Родина
|15
|3
|3
|9
|15-30
|12
|
15
|Акрон
|16
|2
|6
|8
|17-30
|12
|
16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
|28.11
|14:00
|Рубин – Акрон
|3 : 0
|28.11
|16:30
|ЦСКА – Зенит
|1 : 4
|28.11
|19:00
|Балтика – Ахмат
|1 : 0
|29.11
|13:00
|Оренбург – Родина
|- : -
|29.11
|15:15
|Ростов – Краснодар
|- : -
|29.11
|17:30
|Крылья Советов – Динамо
|- : -
|29.11
|19:45
|Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|30.11
|19:30
|Факел – Спартак
|- : -
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|14
|1
|4