"Реал" – "Арсенал" и "Бавария" – "Милан": фрибеты до 10 000 рублей от БК "Лига Ставок" новым игрокам

В среду, 24 июля, в США состоятся два матча Международного кубка чемпионов: "Реал" – "Арсенал" и "Бавария" – "Милан".Рассказываем, в какой исход матчей верят букмекеры.

Во встрече "Реала" и "Арсенала" предпочтение отдается испанскому клубу, который сыграл лишь один матч в предсезонном турнире, уступив "Баварии" (1:3). "Арсенал" же обыграл и мюнхенцев, (2:1) и "Фиорентину" (3:0).

Коэффициент на победу королевского клуба у БК "Лига Ставок" – 1,95, то есть со ставки в тысячу рублей можно заработать 1 950 рублей. Для сравнения коэффициенты на победу "Арсенала" – 3,40, на ничью – 4,00. Обе команды результативно провели предыдущие встречи, поэтому коэффициент на "Тотал" больше 3 – 1,65, на "Тотал" меньше 3 – 2,20.

В матче "Баварии" и "Милана" букмекеры считают фаворитом немецкую команду. Коэффициент на победу хозяев у БК "Лига Ставок" – 1,55, то есть со ставки в тысячу рублей можно заработать 1 550 рублей. Для сравнения коэффициенты на победу "Милана" – 5,25, на ничью – 4,55.

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