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РБК: Дюков пойдет на выборы главы РФС, несмотря на санкции США

Сергей Ярошенко
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков пойдет на выборы главы организации, несмотря на санкции Минфина США, сообщает РБК.

По информации источника, введенные санкции не отразятся на работе РФС, так как под ними находятся и главы некоторых других федераций.

Сторонние юристы, к которым обратился РБК, подчеркнули, что есть риск отказа иностранных банков в проведении транзакций между РФС и УЕФА и ФИФА в долларах и евро.

Ранее стало известно, что правительство США включило Дюкова в санкционные списки.

Выборы главы РФС состоятся 2 февраля на внеочередной Конференции организации. Дюков является единственным претендентом на пост. Его кандидатуру выдвинули 77 членов РФС.

Источник: РБК
Футбол
РФС
Александр Дюков
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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