Расписание матчей и трансляций 6-го тура Лиги наций на 17 ноября
Во вторник, 17 ноября, завершится групповой этап Лиги наций УЕФА сезона-2026/27. В заключительный игровой день состоятся восемь матчей 6-го тура. Все встречи начнутся в 22.45 по московскому времени.
В Лиге А сборная Уэльса примет Португалию, а Дания сыграет с Норвегией. В Лиге B состоятся противостояния Польши и Швеции, Боснии и Герцеговины и Румынии, Украины и Грузии, Венгрии и Северной Ирландии.
«СЭ» публикует расписание матчей 6-го тура Лиги наций на 17 ноября и информацию о прямых трансляциях. Время начала — московское.
Расписание матчей Лиги наций 17 ноября
17 ноября, вторник
22.45. Уэльс — Португалия. Лига А, группа 4. Okko.
22.45. Дания — Норвегия. Лига А, группа 4. Okko.
22.45. Венгрия — Северная Ирландия. Лига B, группа 2. Okko.
22.45. Украина — Грузия. Лига B, группа 2. Okko.
22.45. Израиль — Австрия. Лига B, группа 3. Okko.
22.45. Ирландия — Косово. Лига B, группа 3. Okko.
22.45. Босния и Герцеговина — Румыния. Лига B, группа 4. Okko.
22.45. Польша — Швеция. Лига B, группа 4. Okko.
Где смотреть Лигу наций 17 ноября
В России прямые трансляции матчей Лиги наций доступны в онлайн-кинотеатре Okko. Для просмотра необходима подписка со спортивным контентом. Начало всех восьми встреч — в 22.45 мск.
В группе A4 Португалия набрала 12 очков, Дания — 9, Норвегия — 6, Уэльс — 3. В заключительном туре португальцы и датчане определят победителя группы, а остальные команды завершат борьбу за распределение мест.
Жеребьевка четвертьфиналов Лиги А и стыковых матчей турнира запланирована на 20 ноября.
Лига наций: календарь матчей, результаты игр, турнирные таблицы групп, статистика сборных и последние новости — на «СЭ»
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|10
|1
|3
|32-15
|31
|
2
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
3
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|27-11
|29
|
4
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
|
5
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|23-16
|26
|
6
|Ростов
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|
7
|Крылья Советов
|15
|4
|6
|5
|19-23
|18
|
8
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
9
|Балтика
|14
|4
|5
|5
|17-15
|17
|
10
|Оренбург
|14
|3
|8
|3
|14-14
|17
|
11
|Динамо Мх
|14
|5
|1
|8
|17-26
|16
|
12
|Ахмат
|14
|3
|5
|6
|16-19
|14
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|14
|2
|6
|6
|17-25
|12
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|14
|1
|3
|10
|9-23
|6
|20.11
|19:30
|Ростов – Крылья Советов
|3 : 0
|21.11
|13:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|21.11
|15:15
|Акрон – Факел
|- : -
|21.11
|17:30
|Рубин – Зенит
|- : -
|21.11
|19:45
|ЦСКА – Ахмат
|- : -
|22.11
|14:00
|Динамо – Краснодар
|- : -
|22.11
|16:30
|Динамо Мх – Спартак
|- : -
|22.11
|19:00
|Родина – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|12
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3