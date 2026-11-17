Расписание матчей и трансляций 6-го тура Лиги наций на 17 ноября

Во вторник, 17 ноября, завершится групповой этап Лиги наций УЕФА сезона-2026/27. В заключительный игровой день состоятся восемь матчей 6-го тура. Все встречи начнутся в 22.45 по московскому времени.

В Лиге А сборная Уэльса примет Португалию, а Дания сыграет с Норвегией. В Лиге B состоятся противостояния Польши и Швеции, Боснии и Герцеговины и Румынии, Украины и Грузии, Венгрии и Северной Ирландии.

«СЭ» публикует расписание матчей 6-го тура Лиги наций на 17 ноября и информацию о прямых трансляциях. Время начала — московское.

Расписание матчей Лиги наций 17 ноября

17 ноября, вторник

22.45. Уэльс — Португалия. Лига А, группа 4. Okko.

22.45. Дания — Норвегия. Лига А, группа 4. Okko.

22.45. Венгрия — Северная Ирландия. Лига B, группа 2. Okko.

22.45. Украина — Грузия. Лига B, группа 2. Okko.

22.45. Израиль — Австрия. Лига B, группа 3. Okko.

22.45. Ирландия — Косово. Лига B, группа 3. Okko.

22.45. Босния и Герцеговина — Румыния. Лига B, группа 4. Okko.

22.45. Польша — Швеция. Лига B, группа 4. Okko.

Где смотреть Лигу наций 17 ноября

В России прямые трансляции матчей Лиги наций доступны в онлайн-кинотеатре Okko. Для просмотра необходима подписка со спортивным контентом. Начало всех восьми встреч — в 22.45 мск.

В группе A4 Португалия набрала 12 очков, Дания — 9, Норвегия — 6, Уэльс — 3. В заключительном туре португальцы и датчане определят победителя группы, а остальные команды завершат борьбу за распределение мест.

Жеребьевка четвертьфиналов Лиги А и стыковых матчей турнира запланирована на 20 ноября.

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