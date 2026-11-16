Лига наций-2026/27: расписание матчей и трансляций 16 ноября

В понедельник, 16 ноября, в Лиге наций УЕФА сезона-2026/27 состоятся десять матчей заключительного, 6-го тура группового этапа. Первыми на поле выйдут сборные Фарерских островов и Молдавии, а также Казахстана и Словакии. Обе встречи начнутся в 18.00 по московскому времени.

Среди центральных матчей дня — Германия — Нидерланды, Греция — Сербия и Швейцария — Шотландия. Эти встречи стартуют в 22.45 мск.

«СЭ» публикует полное расписание матчей Лиги наций на 16 ноября и информацию о прямых трансляциях. Время начала — московское.

Расписание матчей Лиги наций 16 ноября

16 ноября, понедельник

18.00. Фарерские острова — Молдавия. Лига C, группа 3. Okko.

18.00. Казахстан — Словакия. Лига C, группа 3. Okko.

20.00. Эстония — Болгария. Лига C, группа 4. Okko.

20.00. Исландия — Люксембург. Лига C, группа 4. Okko.

20.00. Литва — Лихтенштейн. Лига D, группа 2. Okko.

22.45. Германия — Нидерланды. Лига A, группа 2. Okko.

22.45. Греция — Сербия. Лига A, группа 2. Okko.

22.45. Северная Македония — Словения. Лига B, группа 1. Okko.

22.45. Швейцария — Шотландия. Лига B, группа 1. Okko.

22.45. Гибралтар — Мальта. Лига D, группа 1. Okko.

Где смотреть Лигу наций 16 ноября в России

Прямые трансляции матчей доступны в онлайн-кинотеатре Okko. Для просмотра потребуется подписка с доступом к спортивному контенту. Платформа указана официальным вещателем турнира на территории России в перечне правообладателей УЕФА.

Кроме отдельных встреч, Okko подготовил мультикаст с переключениями между центральными матчами. Начало трансляции — в 22.35 мск.

Групповой этап Лиги наций завершится 17 ноября. Жеребьевка четвертьфиналов, стыковых матчей и плей-офф запланирована на 20 ноября.

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