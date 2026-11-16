Лига наций-2026/27: расписание матчей и трансляций 16 ноября
В понедельник, 16 ноября, в Лиге наций УЕФА сезона-2026/27 состоятся десять матчей заключительного, 6-го тура группового этапа. Первыми на поле выйдут сборные Фарерских островов и Молдавии, а также Казахстана и Словакии. Обе встречи начнутся в 18.00 по московскому времени.
Среди центральных матчей дня — Германия — Нидерланды, Греция — Сербия и Швейцария — Шотландия. Эти встречи стартуют в 22.45 мск.
«СЭ» публикует полное расписание матчей Лиги наций на 16 ноября и информацию о прямых трансляциях. Время начала — московское.
Расписание матчей Лиги наций 16 ноября
16 ноября, понедельник
18.00. Фарерские острова — Молдавия. Лига C, группа 3. Okko.
18.00. Казахстан — Словакия. Лига C, группа 3. Okko.
20.00. Эстония — Болгария. Лига C, группа 4. Okko.
20.00. Исландия — Люксембург. Лига C, группа 4. Okko.
20.00. Литва — Лихтенштейн. Лига D, группа 2. Okko.
22.45. Германия — Нидерланды. Лига A, группа 2. Okko.
22.45. Греция — Сербия. Лига A, группа 2. Okko.
22.45. Северная Македония — Словения. Лига B, группа 1. Okko.
22.45. Швейцария — Шотландия. Лига B, группа 1. Okko.
22.45. Гибралтар — Мальта. Лига D, группа 1. Okko.
Где смотреть Лигу наций 16 ноября в России
Прямые трансляции матчей доступны в онлайн-кинотеатре Okko. Для просмотра потребуется подписка с доступом к спортивному контенту. Платформа указана официальным вещателем турнира на территории России в перечне правообладателей УЕФА.
Кроме отдельных встреч, Okko подготовил мультикаст с переключениями между центральными матчами. Начало трансляции — в 22.35 мск.
Групповой этап Лиги наций завершится 17 ноября. Жеребьевка четвертьфиналов, стыковых матчей и плей-офф запланирована на 20 ноября.
Лига наций: календарь матчей, результаты игр, турнирные таблицы групп, статистика сборных и последние новости европейского футбола — на «СЭ»
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|10
|1
|3
|32-15
|31
|
2
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
3
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|27-11
|29
|
4
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
|
5
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|23-16
|26
|
6
|Ростов
|14
|5
|4
|5
|18-19
|19
|
7
|Крылья Советов
|14
|4
|6
|4
|19-20
|18
|
8
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
9
|Балтика
|14
|4
|5
|5
|17-15
|17
|
10
|Оренбург
|14
|3
|8
|3
|14-14
|17
|
11
|Динамо Мх
|14
|5
|1
|8
|17-26
|16
|
12
|Ахмат
|14
|3
|5
|6
|16-19
|14
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|14
|2
|6
|6
|17-25
|12
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|14
|1
|3
|10
|9-23
|6
|20.11
|19:30
|Ростов – Крылья Советов
|- : -
|21.11
|13:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|21.11
|15:15
|Акрон – Факел
|- : -
|21.11
|17:30
|Рубин – Зенит
|- : -
|21.11
|19:45
|ЦСКА – Ахмат
|- : -
|22.11
|14:00
|Динамо – Краснодар
|- : -
|22.11
|16:30
|Динамо Мх – Спартак
|- : -
|22.11
|19:00
|Родина – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|12
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3