Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций на 24 ноября

Во вторник, 24 ноября, стартует 5-й тур общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/27. В первый игровой день пройдут девять матчей. Две встречи начнутся в 20.45 по московскому времени, еще семь — в 23.00 мск.

В числе главных событий дня — противостояние «Арсенала» и дортмундской «Боруссии», матч «Манчестер Сити» с «Наполи», а также домашняя игра мадридского «Реала» против ПСВ.

«СЭ» публикует расписание матчей Лиги чемпионов на 24 ноября и информацию о трансляциях. Время начала — московское.

Расписание Лиги чемпионов на 24 ноября

24 ноября, вторник

20.45. «Будё-Глимт» — ЛАСК.

20.45. «Галатасарай» — «Астон Вилла».

23.00. «Арсенал» — «Боруссия» Дортмунд.

23.00. «Комо» — АЕК.

23.00. «Фейеноорд» — «Порту».

23.00. «Манчестер Сити» — «Наполи».

23.00. «РБ Лейпциг» — «Ланс».

23.00. «Реал» Мадрид — ПСВ.

23.00. «Слован» Братислава — «Бетис».

Где смотреть Лигу чемпионов 24 ноября в России

Все девять матчей игрового дня в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko. Для просмотра потребуется подписка на сервис с доступом к спортивным трансляциям.

Трансляции доступны на сайте okko.tv, в мобильном приложении и на поддерживаемых устройствах Smart TV.

В предыдущем туре «Арсенал» победил пражскую «Славию» (2:1), а «Боруссия» Дортмунд обыграла «Бетис» (2:1). «Манчестер Сити» на выезде оказался сильнее «Лейпцига» (3:2), тогда как «Наполи» уступил «Порту» (1:4).

Мадридский «Реал» в прошлом туре победил греческий АЕК (3:2). ПСВ проиграл бельгийскому «Брюгге» (1:2).

Матчи 5-го тура Лиги чемпионов продолжатся в среду, 25 ноября. В этот день состоятся еще девять встреч, в том числе «Лилль» — «Бавария», «Брюгге» — «Ливерпуль» и «Спортинг» — «Манчестер Юнайтед».

Следить за результатами всех матчей, изменениями в турнирной таблице и статистикой команд можно в футбольном матч-центре «СЭ».

Лига чемпионов: расписание матчей, результаты игр, турнирная таблица, статистика клубов, обзоры встреч и последние новости турнира