Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций на 24 ноября
Во вторник, 24 ноября, стартует 5-й тур общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/27. В первый игровой день пройдут девять матчей. Две встречи начнутся в 20.45 по московскому времени, еще семь — в 23.00 мск.
В числе главных событий дня — противостояние «Арсенала» и дортмундской «Боруссии», матч «Манчестер Сити» с «Наполи», а также домашняя игра мадридского «Реала» против ПСВ.
«СЭ» публикует расписание матчей Лиги чемпионов на 24 ноября и информацию о трансляциях. Время начала — московское.
Расписание Лиги чемпионов на 24 ноября
24 ноября, вторник
20.45. «Будё-Глимт» — ЛАСК.
20.45. «Галатасарай» — «Астон Вилла».
23.00. «Арсенал» — «Боруссия» Дортмунд.
23.00. «Комо» — АЕК.
23.00. «Фейеноорд» — «Порту».
23.00. «Манчестер Сити» — «Наполи».
23.00. «РБ Лейпциг» — «Ланс».
23.00. «Реал» Мадрид — ПСВ.
23.00. «Слован» Братислава — «Бетис».
Где смотреть Лигу чемпионов 24 ноября в России
Все девять матчей игрового дня в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko. Для просмотра потребуется подписка на сервис с доступом к спортивным трансляциям.
Трансляции доступны на сайте okko.tv, в мобильном приложении и на поддерживаемых устройствах Smart TV.
В предыдущем туре «Арсенал» победил пражскую «Славию» (2:1), а «Боруссия» Дортмунд обыграла «Бетис» (2:1). «Манчестер Сити» на выезде оказался сильнее «Лейпцига» (3:2), тогда как «Наполи» уступил «Порту» (1:4).
Мадридский «Реал» в прошлом туре победил греческий АЕК (3:2). ПСВ проиграл бельгийскому «Брюгге» (1:2).
Матчи 5-го тура Лиги чемпионов продолжатся в среду, 25 ноября. В этот день состоятся еще девять встреч, в том числе «Лилль» — «Бавария», «Брюгге» — «Ливерпуль» и «Спортинг» — «Манчестер Юнайтед».
Следить за результатами всех матчей, изменениями в турнирной таблице и статистикой команд можно в футбольном матч-центре «СЭ».
Лига чемпионов: расписание матчей, результаты игр, турнирная таблица, статистика клубов, обзоры встреч и последние новости турнира
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|15
|10
|2
|3
|24-14
|32
|
2
|Зенит
|15
|10
|1
|4
|33-18
|31
|
3
|Спартак
|15
|9
|3
|3
|28-12
|30
|
4
|Краснодар
|15
|7
|6
|2
|26-19
|27
|
5
|ЦСКА
|15
|7
|5
|3
|24-18
|26
|
6
|Ростов
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|
7
|Рубин
|15
|5
|6
|4
|17-19
|21
|
8
|Балтика
|15
|5
|5
|5
|19-15
|20
|
9
|Крылья Советов
|15
|4
|6
|5
|19-23
|18
|
10
|Оренбург
|15
|3
|8
|4
|14-16
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|5
|6
|18-20
|17
|
12
|Динамо Мх
|15
|5
|2
|8
|18-27
|17
|
13
|Локомотив
|15
|3
|5
|7
|17-21
|14
|
14
|Родина
|15
|3
|3
|9
|15-30
|12
|
15
|Акрон
|15
|2
|6
|7
|17-27
|12
|
16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
|28.11
|14:00
|Рубин – Акрон
|- : -
|28.11
|16:30
|ЦСКА – Зенит
|- : -
|28.11
|19:00
|Балтика – Ахмат
|- : -
|29.11
|13:00
|Оренбург – Родина
|- : -
|29.11
|15:15
|Ростов – Краснодар
|- : -
|29.11
|17:30
|Крылья Советов – Динамо
|- : -
|29.11
|19:45
|Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|30.11
|19:30
|Факел – Спартак
|- : -
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|13
|1
|3