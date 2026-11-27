Ла Лига-2026/27: расписание матчей и трансляций 14-го тура
Матчи 14-го тура испанской Ла Лиги сезона-2026/27 пройдут с 27 по 30 ноября. Десять встреч распределены на четыре игровых дня. Откроет тур противостояние «Леванте» и «Расинга», а завершится программа матчем «Эспаньол» — «Хетафе».
«Реал» в субботу примет «Алавес», а «Барселона» в воскресенье сыграет на выезде с «Депортиво».
«СЭ» публикует расписание матчей 14-го тура Ла Лиги. Время начала — московское.
Расписание матчей 14-го тура Ла Лиги-2026/27
27 ноября, пятница
23.00. «Леванте» — «Расинг».
28 ноября, суббота
16.00. «Бетис» — «Райо Вальекано».
18.15. «Малага» — «Атлетик».
20.30. «Эльче» — «Атлетико».
23.00. «Реал» Мадрид — «Алавес».
29 ноября, воскресенье
16.00. «Валенсия» — «Осасуна».
18.15. «Депортиво» — «Барселона».
20.30. «Сельта» — «Вильярреал».
23.00. «Реал Сосьедад» — «Севилья».
30 ноября, понедельник
23.00. «Эспаньол» — «Хетафе».
Где смотреть матчи 14-го тура Ла Лиги
В России права на показ чемпионата Испании принадлежат холдингу «Матч ТВ». Прямые трансляции игр Ла Лиги доступны на тематических телеканалах «Матч! Футбол» и на ресурсах вещателя.
Отдельные встречи показывают бесплатно на федеральном телеканале «Матч ТВ». Конкретный канал для каждой игры следует уточнять в телевизионной программе. Онлайн-трансляции также доступны на сайте matchtv.ru в соответствии с условиями доступа.
Следить за результатами и статистикой всех десяти матчей можно в футбольном матч-центре «СЭ».
Ла Лига: расписание матчей, турнирная таблица, результаты игр, статистика команд и последние новости чемпионата Испании
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|15
|10
|2
|3
|24-14
|32
|
2
|Зенит
|15
|10
|1
|4
|33-18
|31
|
3
|Спартак
|15
|9
|3
|3
|28-12
|30
|
4
|Краснодар
|15
|7
|6
|2
|26-19
|27
|
5
|ЦСКА
|15
|7
|5
|3
|24-18
|26
|
6
|Ростов
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|
7
|Рубин
|15
|5
|6
|4
|17-19
|21
|
8
|Балтика
|15
|5
|5
|5
|19-15
|20
|
9
|Крылья Советов
|15
|4
|6
|5
|19-23
|18
|
10
|Оренбург
|15
|3
|8
|4
|14-16
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|5
|6
|18-20
|17
|
12
|Динамо Мх
|15
|5
|2
|8
|18-27
|17
|
13
|Локомотив
|15
|3
|5
|7
|17-21
|14
|
14
|Родина
|15
|3
|3
|9
|15-30
|12
|
15
|Акрон
|15
|2
|6
|7
|17-27
|12
|
16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
|28.11
|14:00
|Рубин – Акрон
|- : -
|28.11
|16:30
|ЦСКА – Зенит
|- : -
|28.11
|19:00
|Балтика – Ахмат
|- : -
|29.11
|13:00
|Оренбург – Родина
|- : -
|29.11
|15:15
|Ростов – Краснодар
|- : -
|29.11
|17:30
|Крылья Советов – Динамо
|- : -
|29.11
|19:45
|Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|30.11
|19:30
|Факел – Спартак
|- : -
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|13
|1
|3