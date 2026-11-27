Ла Лига-2026/27: расписание матчей и трансляций 14-го тура

Матчи 14-го тура испанской Ла Лиги сезона-2026/27 пройдут с 27 по 30 ноября. Десять встреч распределены на четыре игровых дня. Откроет тур противостояние «Леванте» и «Расинга», а завершится программа матчем «Эспаньол» — «Хетафе».

«Реал» в субботу примет «Алавес», а «Барселона» в воскресенье сыграет на выезде с «Депортиво».

«СЭ» публикует расписание матчей 14-го тура Ла Лиги. Время начала — московское.

Расписание матчей 14-го тура Ла Лиги-2026/27

27 ноября, пятница

23.00. «Леванте» — «Расинг».

28 ноября, суббота

16.00. «Бетис» — «Райо Вальекано».

18.15. «Малага» — «Атлетик».

20.30. «Эльче» — «Атлетико».

23.00. «Реал» Мадрид — «Алавес».

29 ноября, воскресенье

16.00. «Валенсия» — «Осасуна».

18.15. «Депортиво» — «Барселона».

20.30. «Сельта» — «Вильярреал».

23.00. «Реал Сосьедад» — «Севилья».

30 ноября, понедельник

23.00. «Эспаньол» — «Хетафе».

Где смотреть матчи 14-го тура Ла Лиги

В России права на показ чемпионата Испании принадлежат холдингу «Матч ТВ». Прямые трансляции игр Ла Лиги доступны на тематических телеканалах «Матч! Футбол» и на ресурсах вещателя.

Отдельные встречи показывают бесплатно на федеральном телеканале «Матч ТВ». Конкретный канал для каждой игры следует уточнять в телевизионной программе. Онлайн-трансляции также доступны на сайте matchtv.ru в соответствии с условиями доступа.

Следить за результатами и статистикой всех десяти матчей можно в футбольном матч-центре «СЭ».

Ла Лига: расписание матчей, турнирная таблица, результаты игр, статистика команд и последние новости чемпионата Испании