Рашид Рахимов: «Скажите анонимщикам подмочить сухой мозг»
17 августа 2019, 21:21
Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов на пресс-конференции после матча 6-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:0) прокомментировал анонимную информацию, которая появилась в день матча в соцсетях.
— Прокомментируйте информацию, которая появилась в анонимном телеграм-канале, что вы якобы потеряли контроль над раздевалкой.
— Анонимщики вбрасывают информацию. Надо их спросить об этом. Если на каждый момент реагировать... У анонимщиков с мозгами не очень хорошо. Скажите, что анонимщикам нужно подмочить сухой мозг. (Гоша Чернов)
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