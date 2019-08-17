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Рашид Рахимов: «Скажите анонимщикам подмочить сухой мозг»

17 августа 2019, 21:21
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Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов на пресс-конференции после матча 6-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:0) прокомментировал анонимную информацию, которая появилась в день матча в соцсетях.

— Прокомментируйте информацию, которая появилась в анонимном телеграм-канале, что вы якобы потеряли контроль над раздевалкой.

— Анонимщики вбрасывают информацию. Надо их спросить об этом. Если на каждый момент реагировать... У анонимщиков с мозгами не очень хорошо. Скажите, что анонимщикам нужно подмочить сухой мозг. (Гоша Чернов)

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