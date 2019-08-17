Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал результат матча 6-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:0).

«Ничья — неплохой результат, когда 85 минут играешь в меньшинстве, — рассказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Но это сломало наше тактическое построение, потому что планировали прессинговать в первой фазе. Но пришлось скорректировать планы, потому что могли нарваться на контратаки. В первую очередь, нужно было внимательно в обороне сыграть. А в атаке уже посмотреть, как получится.

Дотерпели, очень много подач было у соперника, у «Зенита» высокорослая команда. Надо отдать должное ребятам. Они бились и показали сердце».