Социальная сеть Twitter подвела итоги активности пользователей в 2019 году. Самой обсуждаемой спортсменкой стала американская футболистка Меган Рапино. Вторая — теннисистка Серена Уильямс, третья — японка Наоми Осака. На девятой позиции россиянка Мария Шарапова.

Также в десятку попали: Алекс Морган (футбол, США), Симона Байлз (спортивная гимнастика, США), Бекки Линч (Ирландия, рестлинг), Марта (футбол, Бразилия), Ронда Роузи (рестлинг, США), Кейтлин Охаси (спортивная гимнастика, США).