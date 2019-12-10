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Рапино — самая обсуждаемая спортсменка года в Twitter, Шарапова — девятая

22:02
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Социальная сеть Twitter подвела итоги активности пользователей в 2019 году. Самой обсуждаемой спортсменкой стала американская футболистка Меган Рапино. Вторая — теннисистка Серена Уильямс, третья — японка Наоми Осака. На девятой позиции россиянка Мария Шарапова.

Также в десятку попали: Алекс Морган (футбол, США), Симона Байлз (спортивная гимнастика, США), Бекки Линч (Ирландия, рестлинг), Марта (футбол, Бразилия), Ронда Роузи (рестлинг, США), Кейтлин Охаси (спортивная гимнастика, США).

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