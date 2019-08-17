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Рамзан Кадыров: «По мнению специалистов очень спорное удаление»

17 августа 2019, 22:55
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подвел итоги матча 6-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Ахматом» (0:0).

«Матч между командами «Ахмат» и «Зенит» завершился с нулевым ничейным счетом, — написал Кадыров в Twitter. —  Практически весь тайм «Ахмат» играл в меньшинстве после удаления Уциева. По мнению специалистов очень спорное удаление. «Зенит» сильный соперник, но наши ребята хорошо сыграли в обороне».

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