Рамзан Кадыров: «По мнению специалистов очень спорное удаление»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подвел итоги матча 6-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Ахматом» (0:0).

«Матч между командами «Ахмат» и «Зенит» завершился с нулевым ничейным счетом, — написал Кадыров в Twitter. — Практически весь тайм «Ахмат» играл в меньшинстве после удаления Уциева. По мнению специалистов очень спорное удаление. «Зенит» сильный соперник, но наши ребята хорошо сыграли в обороне».