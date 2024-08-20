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Рагнар Сигурдссон: «В России рады иностранцам»

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Бывший защитник «Краснодара», «Рубина» и «Ростова» Рагнар Сигурдссон рассказал о своей жизни в России.

«В России живут прекрасные люди. Да, сначала народ немного закрытый, у всех постоянно серьезные лица. Но когда у вас возникает взаимное доверие, на лицах появляются улыбки, ты понимаешь, что эти люди на самом деле добрые и хорошие. Если говорить про уровень и качество жизни, про тот же сервис, в России все на очень высоком уровне. Если я сравню с исландским сервисом, то сравнение будет не в нашу пользу. Всегда рекомендую всем посетить Россию», — приводит слова Сигурдссона «РБ Спорт».

Сигурдссон завершил игровую карьеру в январе 2022 года. За национальную команду Исландии он провел 97 матчей и забил 5 голов.

Источник: «РБ Спорт»
Рагнар Сигурдссон
Футбол
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«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
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 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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Рубин – Динамо Мх
 - : -
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
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Зенит – Спартак
 - : -
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Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
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