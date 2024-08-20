Рагнар Сигурдссон: «В России рады иностранцам»

Бывший защитник «Краснодара», «Рубина» и «Ростова» Рагнар Сигурдссон рассказал о своей жизни в России.

«В России живут прекрасные люди. Да, сначала народ немного закрытый, у всех постоянно серьезные лица. Но когда у вас возникает взаимное доверие, на лицах появляются улыбки, ты понимаешь, что эти люди на самом деле добрые и хорошие. Если говорить про уровень и качество жизни, про тот же сервис, в России все на очень высоком уровне. Если я сравню с исландским сервисом, то сравнение будет не в нашу пользу. Всегда рекомендую всем посетить Россию», — приводит слова Сигурдссона «РБ Спорт».

Сигурдссон завершил игровую карьеру в январе 2022 года. За национальную команду Исландии он провел 97 матчей и забил 5 голов.