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Рафинья ответил Мбаппе, заявившему, что Евро сложнее чемпионата мира

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Нападающий сборной Бразилии Рафинья ответил форварду национальной команды Франции Килиану Мбаппе. Ранее француз заявил, что Евро сложнее выиграть, чем чемпионат мира.

«К несчастью для него и к счастью для нас он проиграл чемпионат мира команде из Южной Америки.

Хотел бы я, чтобы европейские сборные сыграли в южноамериканской квалификации на тех полях, где играем мы. Тогда бы я взглянул, легко это или сложно», — приводит слова Рафиньи Mundo Deportivo.

В 2018 году сборная Франции с Мбаппе в составе стала чемпионом мира. Спустя четыре года трехцветные уступили в решающем матче мундиаля национальной команде Аргентины (3:3, пен 4-2).

На Евро-2024 команда Дидье Дешама сыграет в одной группе против Польши, Нидерландов и Австрии.

Килиан Мбаппе
Футбол
Евро-2024
Сборная Франции по футболу
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1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
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