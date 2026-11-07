ПСЖ — «Труа»: во сколько начало матча Лиги 1

ПСЖ и «Труа» сыграют в 10-м туре чемпионата Франции в субботу, 7 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и начнется в 23.05 по московскому времени.

Чемпионат Франции. Лига 1. 10-й тур.

07 ноября, 23:05. Парк де Пренс (Париж)

Следить за ключевыми событиями игры ПСЖ — «Труа» можно в футбольном матч-центре «СЭ».

В России прямую трансляцию матча покажет онлайн-платформа Okko по подписке.

ПСЖ после девяти матчей набрал 20 очков и занимает первое место. В предыдущем туре парижане разгромили «Гавр» (5:1). «Труа» имеет 8 очков и располагается на 15-й строчке. В последнем матче команда победила «Ле-Ман» (2:0).

Лига 1: расписание матчей, результаты игр, турнирная таблица, статистика команд и последние новости чемпионата Франции.