«ПСЖ» — «Рома»: во сколько начало матча Лиги чемпионов

Французский «ПСЖ» и итальянская «Рома» сыграют в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 25 ноября. Встреча состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Начало матча — в 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур.

25 ноября, 23:00. Парк де Пренс (Париж)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игры «ПСЖ» — «Рома» можно в матч-центре «СЭ».

Прямую онлайн-трансляцию матча в России покажет онлайн-кинотеатр Okko. Начало показа игры — в 23.00 мск. Для просмотра необходима подписка.

«ПСЖ» выиграл все четыре предыдущие встречи общего этапа и набрал 12 очков. В 4-м туре парижане на выезде разгромили «Вильярреал» (6:0).

«Рома» после четырех матчей имеет 4 очка. В предыдущем туре римляне уступили «Манчестер Юнайтед» (2:3), пропустив три мяча во втором тайме.

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