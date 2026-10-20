«ПСЖ» — «Барселона»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов

«ПСЖ» и «Барселона» сыграют в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА во вторник, 20 октября. Встреча пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.

20 октября, 22:00. Парк де Пренс (Париж)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня. Следить за ключевыми событиями встречи «ПСЖ» — «Барселона» можно в футбольном матч-центре «СЭ».

В России официальным вещателем Лиги чемпионов сезона-2026/27 является онлайн-кинотеатр Okko. Прямая трансляция встречи будет доступна на платформе в разделе «Спорт». Для просмотра может потребоваться платная подписка.

«ПСЖ» в предыдущем туре Лиги чемпионов на выезде победил «Манчестер Сити» (4:2), а «Барселона» обыграла в Стамбуле «Галатасарай» (4:1). Обе команды выиграли первые два матча общего этапа и набрали по 6 очков.

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