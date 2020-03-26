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Президент Венесуэлы Мадуро обратился к населению в связи с коронавирусом в олимпийке с эмблемой «Барселоны»

10:18
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Фото Twitter Николаса Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Фото Twitter Николаса Мадуро
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил с обращением к населению страны в связи с пандемией коронавируса, надев олимпийку в цветах «Барселоны» с эмблемой клуба.

В обращении к венесуэльцам Мадуро сообщил о новых мерах по борьбе с коронавирусом.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран. В Венесуэле зафиксировано 106 случаев заражения

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