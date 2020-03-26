Президент Венесуэлы Мадуро обратился к населению в связи с коронавирусом в олимпийке с эмблемой «Барселоны»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил с обращением к населению страны в связи с пандемией коронавируса, надев олимпийку в цветах «Барселоны» с эмблемой клуба.

В обращении к венесуэльцам Мадуро сообщил о новых мерах по борьбе с коронавирусом.

En el marco de la batalla contra el COVID-19, avanzamos con las siguientes decisiones: radicalizaci?n de la cuarentena, despistaje ampliado y personalizado, garantizar el arsenal terap?utico, y preparar las camas hospitalarias para atender los casos que detectemos. pic.twitter.com/IZTea9ZYsq — Nicol?s Maduro (@NicolasMaduro) March 23, 2020

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран. В Венесуэле зафиксировано 106 случаев заражения