Чеферин: «Расизм существует в футболе. Не нужно бояться наказывать группу идиотов, запятнавших наш спорт»

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о проблеме расизма в футболе.

«Расизм существует в футболе и в обществе, и это проблема, — приводит слова Чеферина Marca. — Не нужно бояться наказывать группу идиотов, запятнавших наш спорт. Мы не можем допустить того, что произошло в финале чемпионата Европы на стадионе «Уэмбли».

Напомним, что после финала чемпионата Европы — 2020 Футбольная ассоциация Англии (FA) заявила о расистских оскорбления в адрес нападающих национальной команды Маркуса Рэшфорда, Букайо Сака и Джейдона Санчо.

Сборная Англии потерпела пораже после поражения от команды Италии (1:1, 2:3 пен.). Рэшфорд, Сака и Санчо допустили промахи в серии пенальти. Матч проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.