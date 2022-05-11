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Чеферин: «Расизм существует в футболе. Не нужно бояться наказывать группу идиотов, запятнавших наш спорт»

Президент УЕФА Чеферин заявил о существовании проблемы расизма в футболе
Карен Саркисян
Корреспондент
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Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о проблеме расизма в футболе.

«Расизм существует в футболе и в обществе, и это проблема, — приводит слова Чеферина Marca. — Не нужно бояться наказывать группу идиотов, запятнавших наш спорт. Мы не можем допустить того, что произошло в финале чемпионата Европы на стадионе «Уэмбли».

Напомним, что после финала чемпионата Европы — 2020 Футбольная ассоциация Англии (FA) заявила о расистских оскорбления в адрес нападающих национальной команды Маркуса Рэшфорда, Букайо Сака и Джейдона Санчо.

Сборная Англии потерпела пораже после поражения от команды Италии (1:1, 2:3 пен.). Рэшфорд, Сака и Санчо допустили промахи в серии пенальти. Матч проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Источник: https://www.marca.com/futbol/2022/05/11/627b7c05ca4741a0208b458d.html
Футбол
Сборная Англии по футболу
Александер Чеферин
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 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
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