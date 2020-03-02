Президент ЛФЛ: «В отмене матчей и играх без зрителей смысла нет. Если «Мегамужики» объявят карантин, сделаем перенос»

Президент Любительской футбольной лиги Дмитрий Смирнов прокомментировал «СЭ» ситуацию с будущими матчам чемпионата Москвы по футболу «8 на 8» в связи с возможным обнаружением коронавируса у игрока «Мегамужиков» Давида Берова.

— У меня нет подтверждения, что коронавирус зафиксирован (у Давида Берова), — заявил Смирнов. — Я не вижу оснований для паники. Мы в первую очередь ждем, как отреагирует команда. Можем дать какие-то поблажки. Если «Мегамужики» объявят карантин, то можем перенести матчи в течение месяца — с этим нет проблем. В отмене матчей, туров и играх без зрителей смысла нет никакого. Придаваться панике мы не будем. (Евгений Белоусов)