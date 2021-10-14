Президент Франции и Арсен Венгер сыграют за сборную легенд в благотворительном матче

Президент Франции Эммануэль Макрон и бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер сыграют в одной команде в благотворительном матче, сообщает пресс-служба турнира.

Венгер будет играть на позиции центрального защитника, Макрон сыграет в опорной зоне в паре с Руди Гарсией. Также за сборную легенд сыграют Кристиан Карамбе, Сонни Андерсон, Робер Пирес, Сидней Гову, Матьё Бодмер и Ален Жиресс.

Матч состоится сегодня, 14 октября, во Франции.