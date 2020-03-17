Президент ФИФА Инфантино выступил с обращением

Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил с обращением в связи с пандемией коронавируса. Большинство национальных первенств были приостановлены, а УЕФА в ближайшее время планирует перенести чемпионат Европы.

— Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы защитить фанатов, игроков, тренеров и всех остальных, кто вовлечен в нашу прекрасную игру, — приводит слова Инфантино Sky Sports. — Самое главное, что футбольные власти должны принять все необходимые меры для предотвращения распространения вируса среди населения. Мировое футбольное сообщество проявило чувство солидарности и единства перед лицом этой угрозы. Мы должны продолжать делать то же самое, думая о том, как будем реагировать на последствия, с которыми нам придется столкнуться после того, как серьезный риск для здоровья людей будет позади. Должны относиться к этому вопросу очень серьезно, в то же время сохраняя спокойствие и уверенность как в нашем ответе, так и в принятии решений.

ФИФА будет поддерживать регулярные контакты со всеми заинтересованными сторонами в течение этого сложного периода и постарается найти решения в духе сотрудничества с учетом интересов футбола на всех уровнях. Давайте также помнить, что спорт в целом и футбол в частности, могут и, я верю, сыграют большую роль в восстановлении нашего мира.

Сложные обстоятельства дают людям возможность собраться вместе, показать, что они могут стать сильнее и лучше подготовиться к будущему. Мы знаем, что это один из таких моментов.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.