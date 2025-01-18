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Президент ФИФА Инфантино встретился с Трампом: «Мы обсудили чемпионат мира 2026 года»

Алина Савинова
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Президент ФИФА Джанни Инфантино встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом в его частной резиденции во Флориде.

«Для меня было честью встретиться с президентом США Дональдом Трампом в преддверии его предстоящей инаугурации. Мы обсудили клубный чемпионат мира по футболу, который пройдет этим летом, и чемпионат мира по футболу 2026 года», — написал Инфантино в соцсетях.

Он поблагодарил Трампа за то, что тот уделил ему внимание и согласился оказать поддержку ФИФА в ближайшие месяцы.

«Америка рада гостям со всего мира, а футбол объединяет весь мир!» — добавил глава ФИФА.

Чемпионат мира по футболу-2026 пройдет в трех странах: США, Мексике и Канаде — с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Футбол
Джанни Инфантино
ФИФА
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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