Президент ФИФА Инфантино встретился с Трампом: «Мы обсудили чемпионат мира 2026 года»

Президент ФИФА Джанни Инфантино встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом в его частной резиденции во Флориде.

«Для меня было честью встретиться с президентом США Дональдом Трампом в преддверии его предстоящей инаугурации. Мы обсудили клубный чемпионат мира по футболу, который пройдет этим летом, и чемпионат мира по футболу 2026 года», — написал Инфантино в соцсетях.

Он поблагодарил Трампа за то, что тот уделил ему внимание и согласился оказать поддержку ФИФА в ближайшие месяцы.

«Америка рада гостям со всего мира, а футбол объединяет весь мир!» — добавил глава ФИФА.

Чемпионат мира по футболу-2026 пройдет в трех странах: США, Мексике и Канаде — с 11 июня по 19 июля 2026 года.